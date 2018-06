Portugal-Uruguay: regardez le match en direct (Coupe du Monde) LIVE

L’Uruguay, de son côté, a signé sur une phase de groupes correcte et n’a encaissé aucun but dans cette Coupe du monde. L’équipe est efficace, la défense est bonne et la vitesse des attaquants sera le point fort pour les Sud-Américains.

Après avoir raté un penalty contre l’Iran en phase de groupes, Cristiano Ronaldo cherchera à relancer la machine à buts et écarter les coéquipiers de Suarez de son chemin. Le champion d’Europe vise très haut et souhaite encore poursuivre l’aventure russe.