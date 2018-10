Parlement: le discours du roi Mohammed VI en direct

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, prononcera un Discours devant les membres des deux chambres du Parlement : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Le Discours royal sera retransmis en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 17H00”.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK