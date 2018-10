OIF: l’Arabie Saoudite retire sa demande d’adhésion

L’Arabie saoudite a décidé de retirer sa demande d’adhésion à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le Royaume a, en effet, envoyé un courrier lors du premier jour du sommet de l’Organisation en Arménie pour demander le report de la demande d’adhésion.

Au micro de France 24, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a assuré que l’Arabie Saoudite veut retirer sa candidature «en vue de la retravailler».

L’adhésion de l’Arabie Saoudite à l’OIF n’a d’ailleurs pas été au goût de plusieurs Etats et gouvernements à cause des violations des droits de l’Homme entachant l’image du Royaume qui, pourtant, souhaitait rejoindre l’organisation en tant que simple observateur, à l’instar des Emirats Arabes Unis. Les membres de l’OIF étaient réellement embarrassés par cette nouvelle adhésion, eux qui comptent approuver, lors de ce sommet, une résolution sur «la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes».

C’est la 2ème fois que l’Arabie Saoudite dépose une demande d’adhésion. La première date de 2016 et a été refusée par l’OIF parce que le dossier, selon ses responsables, était incomplet.

