Nigeria-Argentine: à quelle heure et sur quelle chaîne? (Coupe du monde 2018)

Pour sa part, la sélection de Messi n’a plus le droit à l’erreur si elle aspire à poursuivre l’aventure russe. Avec un petit point au compteur (un nul et une lourde défaite), l’Albiceleste devrait effectuer quelques changements dans sa composition pour tenter de venir à bout d’une sélection nigériane loin d’être abordable. Espérons seulement que la FIFA, avec son VAR, n’use pas de ses manigances pour sacrifier les Super Eagles pour les beaux yeux de Messi…

Après sa dernière victoire contre l’Islande, la sélection africaine est plus confiante que jamais et devrait réussir à gérer la puissance offensive de l’Argentine vu que les deux équipes se sont déjà affrontées à cinq reprises.

Pour la dernière journée du Groupe D, le Nigeria affronte ce 26 juin l’Argentine au stade de Saint-Pétersbourg. Après une défaite et une victoire, les Super Eagles ont tout simplement besoin de battre Messi et ses coéquipiers pour atteindre les huitièmes de finale pour la 4 ème fois de leur histoire.