Météo Maroc: de la pluie pour ce début de weekend

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 27 octobre, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps instable avec pluies ou averses orageuses sur les plaines nord et centre, le rif la méditerranée et l’atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’oriental.

– Temps stable avec le sud.

– Vent modéré à assez-fort de secteur nord sur les régions à l’ouest de l’atlas, modéré de nord sur le sud et assez fort de sud sur l’est du pays.

– Chasses sable par endroits sur les provinces sud, l’Oriental et le Sud-Est. – Températures minimales de l’ordre de 05/10 °C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, de 11/16 °C sur la rive méditerranéenne, les versants sud-est et le reste de l’Oriental et de 15/18 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 07/12 °C sur les reliefs, de 26/33 °C sur le sud et 17/22 °C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée et le Détroit, agitée à forte agitée au Nord de Safi, belle à peu agitée entre Tantan et Boujdour.

S.L. avec MAP