Live: match Wydad-ES Sétif

La rencontre, qui aura lieu au «stade de la terreur», alias le complexe Mohammed V, et qui sera sifflée par un trio d’arbitrage des Seychelles, est prévue à partir de 20 heures. Elle sera retransmise sur BeinSport HD1 et Arryadia TNT.

Si la rencontre se jouera certainement sur de petits détails, l’entraîneur marocain de Sétif Rachid Taoussi connaît, toutefois, pertinemment le style de jeu des clubs locaux et risque de faire trembler les Rouges et Blancs grâce aux contres dans lesquels ses joueurs excellent.