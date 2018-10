Maroc Vs Comores: regardez le match en direct (LIVE)

Maroc Vs Comores – La sélection nationale joue une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3ème et 4ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019.

Le premier match se dispute ce samedi 13 octobre à 19h, au complexe Mohammed V à Casablanca, et le match retour aura lieu trois jours plus tard aux Comores à 15h00.

Le coach Hervé Renard a appelé les supporters marocains à venir en masse au Complexe Mohammed V de Casablanca pour assister au match qui opposera le Maroc aux Iles Comores en marge de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

«Je demande au public de venir encourager les Lions de l’Atlas contre les Iles Comores. Je veux que l’ambiance soit comme celle qu’on a eue en Russie. Contre le Malawi, les supporters n’étaient malheureusement pas nombreux», a-t-il lancé lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 12 octobre au Complexe Mohammed V.

Après la défaite contre le Cameroun et la victoire contre le Malawi, les Hommes de Renard sont appelés à s’imposer lors des deux rencontres et rafler les six points de la victoire pour s’approcher de la qualification. D’autant plus que la sélection comorienne ne devrait pas faire peur à notre sélection qui a fait trembler l’Espagne ou encore le Portugal au Mondial 2018. Rappelons que le Cameroun a battu le Malawi sur le score de 1-0 vendredi. Le Cameroun compte 7 points et le Maroc 3 points avec un match en retard. Le Malawi compte 3 points et les Comores 1 point. La victoire est impérative pour les Lions de l’Atlas.

LE LIVE A PARTIR DE 19H