Maroc Vs Comores: la compo des Lions de l’Atlas (onze de départ)

Après son test largement réussi contre le Malawi, la sélection nationale disputera une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3 ème et 4 ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019. Le premier match se jouera le samedi 13 octobre à 19h (heure marocaine), au complexe Mohammed V à Casablanca, alors que le match retour aura lieu trois jours plus tard au stade international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli aux Comores à 15h00 (HL).