Maroc-Portugal: quelle heure, quelle chaîne? (Coupe du monde 2018)

De son côté, le joueur portugais André Silva a annoncé la couleur en estimant que la Seleçao est plus forte que les Lions de l’Atlas. Le défi est lancé et les coéquipiers de Ronaldo ont intérêt à se méfier d’un sursaut d’orgueil des Marocains.

C’est le match que tous les Marocains attendent. Ce mercredi 20 juin, les Lions de l’Atlas affronteront le Portugal de l’indomptable Cristiano Ronaldo pour leur deuxième match en Coupe du Monde. Après la défaite surprise contre l’Iran, le Maroc n’a plus le droit à l’erreur et doit battre la Seleçao pour ressusciter ses chances de réitérer l’exploit de Mexico 86 et se qualifier au 2 ème tour du Mondial.