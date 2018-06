Maroc-Portugal: à quelle heure et sur quelles chaines voir le match?

C’est mercredi 20 juin que les Lions de l’Atlas affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo pour leur deuxième match en Coupe du Monde. Après la défaite contre l’Iran, le Maroc n’a plus le droit à l’erreur et doit impérativement battre la Seleçao pour ressusciter ses chances de réitérer l’exploit de Mexico 86 et se qualifier au 2ème tour du Mondial 2018.

Après des erreurs de coaching contre l’Iran, le sélectionneur national Hervé Renard s’apprête à effectuer quelques changements au niveau de la composition. Si l’absence de Noureddine Amrabat, en convalescence après une commotion cérébrale devrait peser sur la sélection, l’optimisme est de mise du côté des joueurs et des supporters qui croient en une victoire contre le champion d’Europe.

Le Portugal, avec un point au compteur après son match nul contre l’Espagne en première journée du groupe B, vise les trois points de la victoire contre le Maroc pour s’approcher des quarts. Ronaldo qui a livré un match extraordinaire contre la Roja en inscrivant un triplé venu d’une autre planète, aura comme adversaire son coéquipier du Real Madrid Achraf Hakimi qu’il connait bien.

De son côté, le joueur portugais André Silva a annoncé la couleur en estimant que la Seleçao est plus forte que les Lions de l’Atlas. Le défi est lancé et les coéquipiers de Ronaldo ont intérêt à se méfier d’un sursaut d’orgueil des Marocains.

La rencontre qui aura lieu au Luzhniki Stadium à Moscou à partir de 13 heures (GMT+1) sera retransmise sur Al Aoula HD, Arryadia, Irib TV3, Sport TV1, Italia 1, BeIn Sports HD, BeIn Sports HD1 FR, RTS Deux HD, BeIn Sports MAX 2 HD AR et BeIn Sports MAX 1 HD AR.

Noura Mounib