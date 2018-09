Maroc-Malawi: regardez le match en direct

Après sa remarquable participation en Coupe du monde, la sélection nationale est de retour pour jouer ses chances de qualification pour la CAN 2019.

Les Lions de l’Atlas croiseront les crampons ce samedi 8 septembre avec le Malawi dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires. Le 10 juin 2017, les hommes d’Hervé Renard s’étaient inclinés lors de la première journée contre le Cameroun à Yaoundé sur le score de 1 à 0. C’est donc l’occasion de rattraper cette défaite surprise et engranger les trois points de la victoire pour espérer s’envoler, en janvier 2019, au Cameroun où la CAN devrait être tenue.

Pour défier le Malawi, le sélectionneur national comptera sur la majorité des joueurs qui ont pris part au Mondial russe. Il a également fait appel à Naif Aguerd, Noussair Mazraoui et Achraf Bencharki pour compléter son staff.

Le coup d’envoi de la rencontre, qui aura lieu au complexe Mohammed V de Casablanca, sera donné à 21 heures.

Lors de la première sortie après le Mondial de Russie, les Lions de l’Atlas vont reprendre leur périple des qualifications avec un esprit de reconquête et la détermination de rattraper leur retard suite à leur défaite face au Cameroun (0-1) lors de la première journée en vue de se relancer dans la course ouverte au sésame de qualification.

Et surtout, les joueurs d’Hervé Renard auront à cœur à consolider cette confiance qu’ils ont tissée avec le public avant et lors du dernier rendez-vous planétaire, d’autant qu’ils évolueront dans le chaudron casablancais où les milliers de supporteurs exigeront résultat face aux ‘’Flammes’’ du Malawi, actuels coleaders du groupe après leur victoire contre les Comores (1-0), et belle prestation.

VIDEO: Le Maroc s’impose 3-0 face au Malawi

Le match sera l’occasion pour la sélection nationale de confirmer le sursaut du football national sur la voie du leadership continental dans le sillage des titres de la CHAN et de la ligue des champions (WAC) et de bâtir sur cette continuité avec en ligne de mire, à cette 17ème participation aux phases finales, la couronne africaine, un sacre qui fait défaut depuis 1976.

Cependant, cette opposition, comme toute rencontre, n’est jamais gagnée d’avance surtout en début de saison pour des joueurs manquant de matches dans les jambes et face à une formation, sur le papier à portée mais n’ayant rien à perdre.

A cette fin, Renard a fait appel aux mondialistes, à l’exception du titulaire de la charnière défensive centrale Mehdi Benatia cédant sa place à Nayef Aguerd, qui défend désormais les couleurs Dijon FCO (Ligue 1 française), et à un nouveau venu dans l’effectif, Noussair Mazraoui, le latéral de l’Ajax Amsterdam, auteur d’un bon début de saison.

Les résultats des éliminatoires des Lions Indomptables camerounais ne seront pas comptabilisés, leurs rencontres étant considérés comme des matches amicaux.

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) va passer de 16 à 24 équipes et se déroulera dorénavant l’été à partir de l’édition 2019. Cette nouvelle mouture vient remplacer le traditionnel format de la compétition, qui se tient actuellement tous les deux ans entre janvier et février.

