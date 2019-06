Maroc-Gambie: regardez le match en direct (amical)

Le Maroc affronte ce mercredi 12 juin la Gambie, en match amical, au Grand Stade de Marrakech. Ce match servira à tester le groupe avant le début de la CAN 2019.

Premier test pour les protégés d’Hervé Renard avant la CAN. Les Lions de l’Atlas affrontent en amical la Gambie, à 17H30, au grand stade de Marrakech.

La Gambie n’est pas qualifiée pour la CAN et ne devrait donc proposer une grosse opposition face au Maroc. Hervé Renard devrait donc effectuer plusieurs tests avant de définir son onze type pour la CAN.

Le Maroc aura un autre match amical contre la Zambie le 16 juin prochain, à Marrakech. La Coupe d’Afrique va démarrer le 21 juin et le premier match des Lions de l’Atlas est prévu le 23 juin à 15h30 face à la Namibie.

Rappelons que le sélectionneur national a dévoilé, mardi, la liste finale des 23 joueurs devant participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN Egypte-2019), qui se disputera du 21 juin au 19 juillet.

S.L.