Malawi-Maroc: suivez le match en direct (LIVE)

Les Lions de l’Atlas jouent ce vendredi 22 mars contre le Malawi lors d’un match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Si cette rencontre est sans enjeux pour les hommes d’Hervé Renard puisqu’ils sont déjà qualifiés, le sélectionneur national en a profité pour laisser au repos certains éléments qui composent l’ossature de l’équipe et tester de nouveaux joueurs.

Un trio arbitral angolais officiera ce match. Il s’agit de l’arbitre central, Helder Martins Rodrigues, accompagné de Jerson Emiliano, Ivanildo Meirelles et Antonio Caxala.

Le coup d’envoi de cette rencontre qui aura lieu au Kamuzu Stadium de Blantyrequi sera donné à 14h. Elle sera retransmise sur Arryadia et BeIn Sport 5.

Voici la compo probable du Maroc :

Mounir El Kajoui – Fouad Chafik – Oualid El Hajjam – Badr Banoun – Yunis Abdelhamid – Youssef Aït Bennasser – Anuar Tuhami – Abdelilah Hafidi – Oussama Idrissi – Rachid Allioui – Zakaria Hedraf.

Avec un total de 10 points, le Maroc occupe la première place du groupe B et devance de deux unités le Cameroun, alors que le Malawi occupe la troisième position avec 4 points, suivi des Comores (2 pts).

Voici la liste des 18 joueurs convoqués pour cette rencontre :

– Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca, Maroc)

– Défenseurs: El Hajjam Oualid (Amiens SC, France), Fouad Chafik (Dijon, France), Badr Banoun (Raja de Casablanca), Abdelkrim Baadi (Hassania d’Agadir, Maroc), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims).

– Milieux de terrain: Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), Sofiane Amrabet (Club Bruges, Belgique), Anuar Tuhami (Valladolid, Espagne), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Itlaie), Walid El Karti (Wydad de Casablanca, Maroc), Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca, Maroc).

– Attaquants : Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Rachid Alioui (Nîmes, France), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays -Bas), Ismail El Haddad (Wydad de Casablanca, Maroc), Zakaria Hadraf (Raja de Casablanca).

LE LIVE ICI A PARTIR DE 14H