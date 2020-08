L’artiste Jannat Mahid annonce un heureux évènement à ses fans (PHOTO)

Du bloc opératoire, la chanteuse marocaine Janat Madih, a annoncé un heureux évènement à ses nombreux fans et followers.

Via son compte Instagram, notre artiste a tenu à partager son bonheur d’être maman pour la seconde fois. Cette fois-ci, il s’agit encore d’un beau carnet rose avec la naissance d’un nouveau-né de sexe féminin.

En effet, Jannat Mahid a publié une photo d’elle, en compagnie de l’heureux papa et de leurs deux filles. Et le cliché montre bien le petit visage du poupon, contrairement aux photos d’autres vedettes avec leurs nourrissons.

La chanteuse marocaine, installée au pays des Pharaons a choisi comme joli prénom à sa seconde fille celui de « Julia ». Et ladite photo de famille est accompagnée du commentaire de la chanteuse, libellé ainsi: « Dieu a illuminé notre foyer avec la naissance d’une petite fille. Que le Bon Dieu la bénisse et la protège! Vifs remerciements au Docteur Chérif Bacha Seif! ».

A signaler que Jannat n’avait annoncé sa seconde grossesse qu’un mois seulement avant l’accouchement.Et ce, avec une photo puibliée sur Instagram, à bord d’un yacht en pleine mer.

Pour rappel, la première fille de l’artiste et de son mari, l’avocat égyptien, Mohamed Othmane Nouamane, se prénomme également « Jannat » et aura trois printemps le mois prochain.

