Khabib Vs McGregor: à quelle heure et sur quelle chaine? (UFC)

Khabib Vs McGregor – C’est le choc de la soirée que tous les fans d’UFC attendant avec impatience. Le combat qui est qualifié de “plus grand combat de l’histoire de l’UFC” entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor aura lieu à Las Vegas dans la nuit de samedi 6 au dimanche 7 octobre.

Les combats de la soirée seront diffusés sur RMC Sport 4 à partir de 3 h du matin, heure marocaine.

Voici le programme:

Michelle Waterson Vs Felice Herrig

Derrick Lewis Vs Alexander Volkov

Ovince Saint Preux Vs Dominic Reyes

Tony Ferguson Vs Anthony Pettis

Khabib Nurmagomedov Vs Conor McGregor

Jeudi dernier, Conor McGregor a donné les raisons de son come back: “Je n’ai plus besoin de combattre… j’ai de l’argent pour toute ma vie, mais j’aime trop le combat et la guerre”, a laché l’Irlandais. “Je vais l’écraser et lui marcher dessus”.

C’est un combat “de rêve” que les spécialistes ont du mal à prédire. Le champion Nurmagomedov, cherchera à conserver sa fiche parfaite de 26-0-0, à l’une des plus grandes star de ce sport.

S.L.