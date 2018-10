Immigration clandestine à Nador: six individus interpellés

Les mis en cause impliqués dans ce réseau criminel ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce pour déterminer les ramifications et les liens de ce réseau.

Il s’agit de cinq personnes de nationalité marocaine et d’un ressortissant sénégalais, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), parvenu samedi à la MAP, ajoutant que les investigations et l’enquête menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation de 19 candidats à l’immigration illégale provenant de pays subsahariens, dont sept femmes.

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a procédé, dans une opération conjointe avec des éléments de la police de Nador et sur la base d’informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National (DST), à l’arrestation de six individus suspectés de liens avec un réseau spécialisé dans l’organisation d’opérations d’immigration clandestine.