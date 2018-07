France-Croatie: les compos (Finale de la Coupe du monde)

Titulaire contre la Croatie, Kylian Mbappé va devenir le troisième plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe du monde après Pelé et Bergomi. Si la France remporte le match qui démarre à 16H, ce sera la 2ème Coupe du monde de l’histoire pour les tricolores. La Croatie avait été éliminée en demi-finale en 1998, par…l’équipe de France.

