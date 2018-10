La FIFA adresse un ultimatum à un club marocain

Un communiqué posté sur le site du MAT ajoute que la FIFA a fixé les rémunérations dues à l’ancien entraîneur, qui vient de signer avec une équipe indienne, à 2,1 MDH, comprenant des pénalités de retard de paiement. La Fédération internationale prévient qu’en cas de non acquittement des montants réclamés dans les délais fixés, “la décision prévoit d’ordonner à la fédération marocaine de football (FRMF) d’effectuer un retrait de six points des résultats de l’équipe”.

