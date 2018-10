Extradition d’un Saoudien: le Maroc tire les choses au clair

Le Maroc tient à rappeler que tous les actes d’extradition se fondent toujours sur une décision de justice, conformément aux procédures internationales et dans le respect total de la législation nationale garantissant les droits et libertés fondamentales à tous les justiciables.

Le Maroc est surpris par la publication par des médias américains et français d’informations, sans aucune vérification et prêtant à équivoque, sur le séjour au Maroc en 2015 d’un ressortissant saoudien, Turki Ben Bandar ben Mohamed Al Souad, indique un communiqué du ministère de la justice.