Espagne-Russie: à quelle heure et sur quelles chaines? (Coupe du monde)

Belle rencontre ce dimanche pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’Espagne affronte la Russie, pays hôte de la compétition, à partir de 15h.

La rencontre se déroulera dans la capitale moscovite devant un public chaud bouillant. Alors qu’elle avait bien commencé le Mondial, la défaite face à l’Uruguay (3-0) a rappelé à la Russie qu’elle devait être vigilante. Le public sera sans doute un atout important.

Dans le même temps, l’Espagne n’a pas convaincu. La Roja a eu des matchs très difficiles, notamment face à l’Iran (1-0) et au Maroc (2-2). C’est d’ailleurs sur un but “non valable” que les Espagnols ont obtenu la première place du groupe. Après l’Allemagne, le Portugal et l’Argentine, l’Espagne sera-t-elle le prochain “gros poisson” à passer à la trappe? Où va-t-elle enfin se trouver comme l’a fait la France face à l’Argentine?

Voici le programme du jour:

Espagne-Russie : 15 heures (GMT+1) au Stade Loujniki

Croatie Danemark : 19 heures (GMT+1) au Stade de Nijni Novgorod

Chaînes: IRIB TV 3, Sport TV 1, BBC ONE, ZDF HD, RTS Deux HD, SRF Zwei HD, TF1 HD, Telecinco, Varzish Sport HD, Bein Sports MAX 2 HD AR et Bein Sports MAX & HD AR.