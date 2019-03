ES Tunis – Raja: regardez le match en direct (Supercoupe)

La capitale qatarie Doha sera, vendredi soir, le théâtre de la première finale de Supercoupe d’Afrique hors du continent qui mettra aux prises le Raja de Casablanca (vainqueur de la CAF) et l’Espérance de Tunis (tenant du titre de la Ligue des champions).

Le match qui aura lieu au stade Thani Ben Jassim est la 27è édition de cette coupe qui se dispute en une seule rencontre depuis 1993.

Sur les 20 derniers matches de Super coupe d’Afrique, le tenant du titre de la ligue des champions a gagné 19 fois à l’exception de 2012 lorsque le Maghreb de Fès s’était imposé aux tirs au but sur l’espérance de Tunis vainqueur à l’époque de la Ligue.

Le Raja de Casablanca, vainqueur de six titres continentaux, disputera sa 3ème Supercoupe après la finale de 2000 qu’il a remportée et de 1998 qu’il a perdue.

Quant au club de l’Espérance de Tunis (6 titres continentaux), il va disputer sa 4ème Supercoupe après 1995 (gagnée), 1999 et 2012.

Le Raja dispose d’un atout offensif, en l’occurrence Mahmoud Benhalib qui a été sacré buteur de la dernière édition de la coupe de la CAF avec 12 réalisations.

Pour l’équipe de l’Espérance, elle va miser sur son attaquant Anis Badri, buteur de la dernière édition de la Ligue des champions avec 8 buts.

L’entraîneur français des Verts, Patrice Carteron est appelé à remporter le match pour prendre sa revanche de l’équipe de l’Espérance contre laquelle il a perdu, en nombre dernier, la finale de la Ligue des champions alors qu’il était aux commandes du club égyptien d’Al Ahly.

De son côté, le coach de l’équipe tunisienne Mounie Chaabani sera en quête d’un deuxième titre avec son club.

Le match entre l’Espérance et le Raja est le troisième rendez-vous entre une équipe tunisienne et un club marocain dans cette compétition. Chaque pays a gagné une fois, l’Etoile du Sahel tunisienne battant le Raja aux tirs au but en 1998, tandis que le Moghreb de Fès a battu l’Espérance de la même manière en 2012.

LE LIVE A 17H