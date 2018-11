Entre le Maroc et les Pays-Bas, Oussama Idrissi a fait son choix

L’international maroco-néerlandais Oussama Idrissi aurait fait son choix après le match du Maroc face au Cameroun au sujet du pays pour lequel il souhaiterait jouer.

La presse néerlandaise a en effet affirmé ce samedi 17 novembre que le joueur de l’AZ Alkmaar, qui a regardé la rencontre des Lions de l’Atlas dans les tribunes du complexe Mohammed V en compagnie de son agent, a décidé de jouer pour le Maroc, assurant qu’il a été surpris par l’accueil qui lui a été réservé à Bouznika où s’est déroulé le stage de préparation de la sélection nationale.

Les médias ont également confié qu’Idrissi a apprécié l’ambiance qui règne au sein de l’équipe du Maroc et s’est déjà réuni avec le sélectionneur national Hervé Renard.

Dans une déclaration à Fox Sport, Oussama Idrissi, convoqué face au Cameroun pour le match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, avait assuré qu’il se rendra au Maroc pour découvrir l’ambiance de la sélection nationale et faire connaissance avec le staff et les joueurs. Il a tout de même souligné qu’il n’a pas encore fait son choix concernant le pays pour lequel il souhaiterait jouer. «J’ai longuement discuté avec ma famille et mon agent. Je crois que je vais choisir le Maroc», avait-il confié.

N.M.