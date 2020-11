E-paiement: 10 millions d’opérations à fin septembre

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 10 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,3 milliards de dirhams (MMDH) durant les 9 premiers mois de 2020.

Ainsi, l’activité des sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ressort en progression de 41,5% en nombre et 24% en montant par rapport à la même période de 2019, indique le CMI dans un récent rapport, ajoutant que l’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 41,4% à 9,7 millions de transactions et de 28,1% en montant, à 4,1 MMDH.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 43,8% en nombre d’opérations à 353.000 transactions à fin septembre 2020, et a régressé de 21,5% en montant à 225,8 millions de dirhams (MDH), relève le rapport, notant que l’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,5% en nombre de transactions et de 94,8% en montant.

Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré à fin septembre 2020, 61,1 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 27 MMDH, en régression de 1,7% en nombre et de 18,9% en montant.

S.L. (avec MAP)