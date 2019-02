Du fond de sa cellule, Zefzafi réagit aux manifs de Bruxelles

Ahmed Zefzafi, le père de Nasser Zefzafi, devenu par la force des choses “porte-parole de son fils”, a délivré un nouveau message sur son compte Facebook. Il s’agissait d’évoquer la marche organisée samedi dernier par des activistes du Hirak à Bruxelles.

Ahmed Zefzafi a déclaré que Zefzafi lui avait adressé une lettre dans laquelle son fils se disait “fier et honoré” non seulement de la manifestation, mais surtout de l’atmosphère ayant entouré l’événement.

Et d’ajouter: “Par vos voix, vous êtes en train de déverrouiller ma cellule et celle de mes compagnons (…) Je suis libéré de ces murs grâce à votre détermination, votre fermeté et l’épopée que vous êtes en train d’écrire pour le Hirak et son histoire à Bruxelles”.

“Aucune expression ni mot ne pourront jamais vous remercier de votre fidélité et de l’amour avec lesquels vous avez initié le Hirak, cause pour laquelle nous sommes derrière les barreaux. Vous avez marché dans les rues de Bruxelles et avez chanté la liberté de notre Hirak. Merci pour votre ligne de conduite”, peut-on lire.

Notons que des Marocains ont manifesté samedi dernier pour demander la libération des prisonniers du Hirak. Un événement relayé par la presse belge où des familles du Hirak et la militante Silya Ziani étaient présents.

M.J.K