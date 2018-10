Dernier rappel: le Maroc repasse à l’heure légale GMT

Dimanche 28 octobre, à 3 heures du matin, les aiguilles reculeront d’une heure et il sera donc 2 heures du matin. L’occasion de gagner une heure de sommeil cette nuit là. Mais le soir, on perdra une heure de lumière naturelle. Un changement qui risque de susciter, encore une fois, des réactions négatives…

