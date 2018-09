Délogement des habitants du douar “Louassti”: la mise au point des autorités

Sur cette base, il a été procédé, le 22 septembre 2018 au délogement des habitants du douar et à la démolition de toutes les constructions anarchiques, indique-t-on, faisant savoir que sept familles du douar ont refusé de quitter les lieux et se sont désengagés de tous les accords conclus tout en revendiquant des avantages supplémentaires.

Il a été convenu de lancer l’opération de délogement au cours de l’été 2018 à la fin de l’année scolaire, en tenant compte de la scolarité des enfants des habitants du douar, souligne la même source, ajoutant que sur demande des habitants, l’opération de délogement a été reportée à deux reprises et les consultations menées ensuite à ce sujet ont abouti, dans le cadre de la commission préfectorale concernée, à la fixation de fin août 2018 comme dernier délai pour le délogement et la commission de dialogue composée des représentants des habitants a été chargée de notifier cette décision à l’ensemble des habitants du douar.

L’opération de délogement a fait l’objet d’une série de rencontres et de réunions entamées en janvier 2018, au niveau de la commission préfectorale composée des autorités locales, des services extérieurs concernés, des élus et des représentants des habitants, dans le cadre d’une approche basée sur le dialogue constructif et positif avec toutes les parties concernées, indique jeudi la préfecture d’arrondissements Ain Sebaâ-Hay Mohammadi dans une mise au point.