Coupe de la CAF: le Raja en route pour la gloire

Le Raja de Casablanca en nocturne (20 heures) ce mercredi 24 octobre au complexe Mohammed V à Casablanca jouera une place en finale de la Coupe de la Confédération face au Enyimba FC.

Lors du match aller à Aba au Nigeria, on s’en souvient, sous une pluie battante et après des péripéties qui s’apparentent au plus épouvantable des safaris, les Verts s’étaient imposés sur un but de Abdelilah Hafidi. Ce résultat aussi positif soit-il, ne leur garantit en aucun cas le ticket pour jouer soit contre Al Masry soit contre l’AS Vita Club de Kinshasa. Les Egyptiens seront en déplacement chez leur vis-à-vis qui les avait contraint au nul vierge.

Pour en revenir au RCA, seul rescapé des clubs marocains en lice dans les différents championnats africains, il devra faire sans son meneur de jeu, Hafidi, blessé. Cela ne devrait pas pour autant occulter les velléités offensives des Casablancais qui pourraient compter en attaque sur un tandem Yajour/Hadraf pas du tout en disgrâce ces derniers temps.

Mais quoiqu’en ballottage favorable, le Raja devra se méfier de ces Nigérians qui avaient touché du bois à la suite d’un penalty raté. Toujours est-il que l’aubaine est belle et que la voie des trompettes de la renommée leur est grand-ouverte.

Bon spectacle !

S.L.