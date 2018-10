Conseil de gouvernement: les nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 4 octobre à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la santé, Khalid Lahlou a été nommé Directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie, et au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau -secteur de l’eau-, Boubker Lhouadi a été nommé Directeur de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme de la réunion du Conseil de gouvernement.

Au ministère de la Culture et de la Communication -secteur de la culture-, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Youssef Khyara en tant que directeur du Patrimoine culturel, a-t-il ajouté.

De même, le Conseil a approuvé la nomination, au niveau du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable- secteur de l’énergie et de mines-, de Mohamed Ouahmid en tant que directeur des Energies renouvelables et de l’Efficacité énergétique.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique- secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, Mohamed Ahlat et El Hassan Krenfel ont été nommés respectivement doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger (Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan) et doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines à El Jadida (Université Chaib Doukkali).

Le Conseil de gouvernement a également approuvé au niveau de ce département la nomination de Azzedine Azem en tant que directeur de l’Ecole nationale des Sciences appliquées d’El Jadida (Université Chaib Doukkali).

S.L. avec MAP