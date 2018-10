Comores-Maroc: regardez le match en direct (LIVE)

Après leur victoire à domicile face aux Iles Comores, les Lions de l’Atlas se sont envolés pour la capitale comorienne Moroni où ils affronteront la même sélection mardi 16 octobre pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Si l’équipe nationale a signé une prestation pour le moins médiocre en match aller, bien qu’elle se soit imposée sur le score de 1 à 0, le sélectionneur national tentera de rattraper le coup en révolutionnant son onze de départ. Il devrait, en effet, intégrer des joueurs qui n’ont pas pris part à la première rencontre. Selon une source de Le Site info, Renard aurait décidé de garder Mbark Boussoufa, Nabil Dirar et Yassine Bounou sur le banc de touche et de titulariser, cette fois-ci, Munir Mohamedi, Ayoub Kaabi et Hamza Mendyl.

En plus de Hakim Ziyach qui a déclaré forfait, le coach français devra se passer des services de Manuel da Costa, Nasser Mezraoui et Youssef Ait Bennasser pour cause de blessures. Coup dur pour le sélectionneur qui a tellement souffert, lors du 1er match, de ces absences qui ont lourdement affecté l’équipe.

Hervé Renard a estimé que les Lions, habitués à jouer sur du gazon naturel, seront obligés de chercher les trois points de la victoire aux Comores en disputant le match sur une pelouse synthétique. Ce qui compliquera, selon lui, la mission de la sélection nationale.

Le point positif de ce déplacement, c’est que le Maroc sera officiellement qualifié à la CAN 2019 en cas de victoire.

