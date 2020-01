CAN 2020 futsal: l’Afrique du Sud et l’Île Maurice lourdement sanctionnés

Après leur décision de se retirer de la Coupe d’Afrique des Nations 2020 de futsal qui se tient actuellement à Laâyoune, l’Afrique du Sud et l’Île Maurice ont été lourdement sanctionnés par la CAF. L’instance a condamné les deux fédérations à une amende de 75.000 dollars chacune et une suspension des deux prochaines éditions de la CAN de futsal.

Rappelons que l’Île Maurice, qui avait remplacé l’Afrique du Sud après son retrait pour des raisons politiques, a décidé de quitter le tournoi même s’il a participé au match d’ouverture face à la Guinée Equatoriale. La sélection mauricienne devait d’ailleurs jouer son second match jeudi face à la Libye.

«La décision de l’île Maurice n’affectera ni le tournoi ni la programmation des matchs. En attendant la sanction de la CAF, les sélections qui devaient affronter l’île Maurice auront les trois points de la victoire», avait expliqué une source de Le Site info.

N.M.