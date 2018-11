Black Friday 2018: comment ça marche? (Jumia)

Pour ce quatrième Black Friday, Jumia dit avoir retenu la leçon des années précédentes. “La satisfaction client est ainsi au coeur de cette nouvelle édition. Pour optimiser l’expérience des internautes, la plate-forme va mobiliser plus de 400 livreurs, 80 agents SAV et 200 agents en logistique afin de garantir une gestion rapide des commandes et livraisons”, affirme Jumia dans un communiqué.

Voici des conseils pour réussir son achat sur Jumia lors du Black Friday 2018

Pour profiter du Black Friday qui dure tout le mois du 2 au 30 novembre 2018:

1/ Nouveaux clients ? Créez votre compte avant le 2 novembre et faites des simulations de commande pour vous entraîner.

2/ Pour les plus hésitants, le paiement en espèce à la livraison et la politique de retour sous 7 jours est votre gage de protection et de satisfaction

3/ Téléchargez l’application : elle est conçue pour vous offrir la meilleure expérience sur mobile, première source de visites. Les meilleures offres de Black Friday seront l’application seulement, comme les ventes flash et les coupons de réduciton !

4/ Ne ratez pas les notifications envoyées via l’application : en marge de la Mega Hemza, des dizaines de flash sales sont prévues. Restez informés !

5/ Si le produit n’est plus disponible sur le site, certains vendeurs pourraient renflouer le stock très rapidement!

6/ Premier arrivé, premier servi : mettre un produit dans son panier n’est pas synonyme de réservation. Allez au bout de la procédure d’achat si vous tenez vraiment à acquérir un produit.

7/ Faites votre repérage avant le 2 novembre et prévoyez un budget dès maintenant. Beaucoup d’offres (jusqu’à -70% sur toutes les catégories) vont certainement vous intéresser !

8/ Notre service client est injoignable ? Réessayez ou contactez nous autrement : via notre adresse mail ou un message privé sur Facebook ou Whatsapp, en joignant votre numéro de commande.

9/ Si vous passez une commande multiple, ils se peut que vous receviez vos colis un par un car vous achetez auprès de différentes boutiques.

10/ Le délai de livraison diffère selon votre situation géographique. Vous serez informés par mail, appel téléphonique ou SMS tout au long de votre commande.

En ce qui concerne la Mega Hemza du vendredi à 11 heures du matin :

1/ 800 produits en moyenne sont prévus par Mega Hemza. Misez sur les produits à forte quantité pour maximisez vos chances !

2/ Seul un produit par participant est autorisé par Mega Hemza : au-delà, le panier ne sera pas validé.

3/ Rafraîchissez et ouvrez l’application autour de 11 heures. La Mega Hemza, c’est tous les vendredis au mois de novembre.

4/ Si vous faites partie des heureux bénéficiaires, validez le produit le plus vite possible : environ 300 000 personnes feront la même action que vous en même temps !

5/ En cas de bug, pas de panique ! Le site sera fonctionnel après quelques instants.

Comment ça marche ?

1. Le Black Friday, ce n’est plus un vendredi mais un mois entier !

Jumia offre un mois de soldes en lignes du 2 au 30 novembre 2018. Chaque jour, ce sont des milliers de rabais qui seront proposés avec des deals spéciaux tous les vendredis, les fameux Mega Hemza, et douze Flash Sales.

2. Mega Hemza chaque vendredi à 11h : premier arrivé, premier servi !

Plus de supers deals pour encore plus de gagnants ! Jumia augmente cette année le nombre de ses Mega Hemza avec des quantités qui passent à 750 et un horaire renouvelé de minuit à 11h. Les deals les plus attendus, comme les TV et PS4, seront aussi proposés en quantité limitée à 400 et 600 dirhams. Quelques conseils à suivre pour en profiter au max : faites une simulation de commande avant, soyez en avance le jour J, faites preuve de rapidité, et limitez-vous à un produit par panier.

3. Télécharger l’application Jumia : les meilleurs deals seront “App Only” !

Comme tous les géants de l’e-commerce, Jumia offre le meilleur de Black Friday sur son application. Parce que le smartphone est la première source de trafic sur la marketplace, l’application est le support le mieux adapté pour profiter des deals.

4. Créer son compte Jumia avant Black Friday !

Pour faire son shopping, il est nécessaire d’avoir un compte. Alors n’attendez pas le dernier moment : inscrivez-vous en avance et soyez prêt le jour J.

5. Payé cash à la livraison pour un Black Friday en toute sécurité !

Jumia offre la possibilité aux Marocains de régler leurs achats de Black Friday à la livraison et en liquide. Aucun risque de mauvaise surprise, vous payez une fois votre produit entre les mains.

6. Faites vos repérages sur Jumia avant Black Friday !

Vous irez plus vite en terrain connu. Prenez le temps de faire un tour d’observation sur Jumia quelques jours avant et vous aurez un vision précise des produits que vous voulez achetez.

7. Vous ne pourrez peut-être pas remporter la Mega Hemza tous les vendredis !

C’est une option tentante mais qui a peu de chances d’arriver. Alors restez calmes, il y en aura pour tout le monde 🙂

8. Chiffrez votre budget avant de dépenser

Savoir combien d’argent vous avez en poche est un bon moyen de cibler les produits qui vous tentent… et de ne pas faire d’excès que vous pourriez regretter !

9. Suivez Jumia partout pour être au courant de tous !

Toutes les informations sur Black Friday sont disponibles sur notre site, nos newsletters, nos comptes officiels sur les réseaux sociaux, et même chez les influenceurs qui nous accompagnent. Alors dépêchez-vous : abonnez-vous à nos pages et soyez les premiers informés.