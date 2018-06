Argentine-Croatie: sur quelles chaines et à quelle heure? (Coupe du monde)

Le système de jeu de l’Argentine va changer selon les médias argentins. Trois joueurs pourraient en faire les frais: Marcos Rojo, Lucas Biglia et Angel Di Maria. L’objectif final serait de donner encore plus de possibilité à Messi de développer son jeu.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK