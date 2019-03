Algérie – Tunisie: regardez le match en direct

L’Algérie joue ce mardi 26 mars contre la Tunisie au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Ce match amical, dont le coup d’envoi a été donné à 20h45, entre dans le cadre des préparatifs des deux sélections maghrébines pour la CAN 2019.

Après un nul loin d’être convaincant face à la Gambie (1-1) en marge de la 6ème journée des éliminatoires du tournoi, les Fennecs cherchent à tout prix une victoire face à la première sélection africaine au classement FIFA afin de rassurer leurs supporters à trois mois de la CAN. Les Aigles de Carthage, eux, se portent bien et viennent de le prouver en battant cette semaine le Swaziland sur le score de 4 à 0. La Tunisie sera toutefois amoindrie, face aux Fennecs, de plusieurs joueurs comme Anice Badri, Taha Yassine Khenissi ou encore Ayman Ben Mohamed. Il s’agit d’ailleurs du premier gros test d’Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles, qui dispose de tous les moyens pour viser haut à CAN.

Ce match, qui promet des étincelles, sera retransmis sur Canal Algérie, Watania 2, Al Kass 1 et dirigé par l’arbitre marocain Samir El Guezzaz.

A noter que la dernière victoire de l’Algérie face à la Tunisie remonte à 2011.

S.L.