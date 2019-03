Afrique: Vivo Energy élargit son réseau

Vivo Energy annonce la finalisation d’une transaction avec Engen Holdings (Pty).

Cette transaction ajoute au réseau de Vivo Energy huit nouveaux pays et 230 stations-service de l’enseigne Engen, portant le nombre total de stations-service du réseau à plus de 2000, sur 23 marchés africains.

Pour Vivo Energy, les nouveaux marchés sont les suivants: Gabon, Malawi, Mozambique, Réunion, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Les opérations d’Engen au Kenya (où Vivo Energy exerce déjà ses activités) font aussi partie de la transaction, représentant le neuvième pays. La contrepartie pour la transaction comprend l’émission par Vivo Energy de 63,2 millions de nouvelles actions et 62,1 millions de dollars au comptant.

L’élément au comptant de la contrepartie a été financé en puisant dans les facilités de crédit multidevises de Vivo Energy. Une fois les actions émises, Engen détiendra environ 5% des parts de Vivo Energy. Christian Chammas, Président Directeur Général de Vivo Energy, a déclaré à propos de la transaction: “aujourd’hui, cette annonce ouvre un nouveau chapitre important pour Vivo Energy, avec l’accueil de 300 nouveaux employés, l’ajout de huit nouveaux pays à notre réseau et l’augmentation de notre marché cible d’environ 160 millions, soit environ 36% du continent africain”.

Selon les informations fournies par Engen, Vivo Energy estime que les résultats financiers 2018 du Groupe ciblé seront semblables à ceux de 2017. Il est prévu que l’augmentation des volumes de carburant, à laquelle le segment commercial a fortement contribué, soit compensée par la baisse des marges. Vivo Energy fournira des indications pour l’exercice complet 2019, y compris les 10 mois de contribution prévisionnelle des nouveaux marchés Engen, avec l’annonce de ses résultats pour l’exercice complet le 6 mars 2019.

Yusa’ Hassan, Directeur Général et Président Directeur général d’Engen, a déclaré: « Engen se réjouit de s’engager sur un chemin de croissance avec Vivo Energy et d’ajouter une autre marque solide et bien respectée au groupe Vivo Energy. » EHL conserve ses intérêts dans Engen Petroleum Limited (son activité et sa raffinerie en Afrique du Sud) et ses activités à l’Île Maurice, au Botswana, au Ghana, en Namibie, au Swaziland et au Lesotho, qui ne font pas partie de la transaction.

Vivo Energy continue à évaluer les activités d’Engen en République démocratique du Congo (RDC), dans l’attente d’un accord entre Engen et le gouvernement de la RDC concernant le transfert des intérêts de la filiale d’Engen en RDC. Chammas a conclu: “Au cours des sept premières années de Vivo Energy, nous avons investi pour faire croître notre entreprise. Nous avons élargi notre réseau de stations-service et ajouté des boutiques et des établissements de restauration rapide, que nous avons créés ou modernisés. Nous avons l’occasion de reproduire ce modèle commercial éprouvé pour stimuler notre croissance et notre rentabilité sur nos nouveaux marchés. Nous devons la saisir afin d’en faire bénéficier tous nos clients, d’apporter une valeur ajoutée à nos actionnaires et de nous rapprocher de notre objectif de devenir la société d’énergie la plus respectée d’Afrique”.