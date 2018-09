Affaire Pierrette M’jid: voici la date du verdict en appel

Dans la plaidoirie de cette dernière, selon El Kabous, il n’est fait état que de comparaison entre des faits d’actualités (cas de la miss Nouhaila Lmelki, de Harit…) et non des textes de lois. C’est en quelque sorte une manière de noyer le poisson. Les avocats du conducteur ayant fauché mortellement Pierrette M’jid veulent faire en sorte “que l’affaire se tasse’’(…) ‘’en suscitant une affaire dans l’affaire”, s’est désolé Abousoufiane El Kabous dans une déclaration au Huffpost.

