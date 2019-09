Affaire Hajar Raissouni: le verdict est tombé 

Poursuivie pour “rapport sexuel en dehors du mariage” et “consentement à se faire avorter”, Hajar Raissouni a été condamnée par le Tribunal de première instance de Rabat, à un an de prison ferme et 500 DH d’amende. Son fiancé a écopé de la même peine.

Le médecin est condamné à deux ans de prison et une amende de 500 DH et n’a pas le droit d’exercer la médecine pendant deux ans. Son assistant écope de huit mois de prison avec sursis. L’anesthésiste prend un an de prison avec sursis.

Le procureur général du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat avait affirmé en septembre dernier que les poursuites judiciaires engagées contre une journaliste, arrêtée en compagnie d’autres personnes dont un médecin, ne sont pas liées à son statut professionnel, mais sont motivées par des actes relatifs à l’avortement.

S.L.