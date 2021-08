ZTE présente ses innovations dans la 5G

Bien que les applications 5G soient encore à un stade précoce, le fournisseur international de technologies télécoms a déjà clairement identifié quelques directions à prendre. Son PDG, Xu Ziyang les a partagées avec l’assistance qui a participé à l’ouverture du Mobile World Congress 2021, tenue en fin juin dernier. Morceaux choisis.

Le PDG de ZTE Corporation, Xu Ziyang a présenté les innovations du fournisseur international de technologies télécoms au Mobile World Congress 2021, tenu en fin juin dernier. Bien que les applications 5G soient encore à un stade précoce, son entreprise a déjà clairement identifié quelques directions à prendre. « La première qui m’est venue à l’esprit est d’élargir les limites des sens et créer des possibilités infinies pour les individus », a-t-il notamment déclaré dès l’entame de son propos.

» La frontière entre le monde numérique et le monde physique s’estompe progressivement, grâce à l’introduction de nouveaux réseaux et services cloud. La maison intelligente nous facilite la vie. En portant un AR/VR casque, nous pouvons profiter d’une expérience immersive de voyages, de jeux, d’événements sportifs et concerts dans le confort de notre foyer. En utilisant des drones, nous sommes en mesure d’étendre notre vision. Avec des applications telles que la conduite autonome, la vision industrielle, l’exploitation minière sans pilote et les robots de sauvetage, nos biens et nos vies deviennent même mieux protégés ».

Trois domaines investis

Deuxièmement, il a appelé « à combler le fossé numérique, en visant des objectifs de développement durable ». Par exemple, il a cité la télémédecine sur 5G qui permet aux médecins et aux spécialistes de diagnostiquer les patients à distance, mettant ainsi à portée immédiate des ressources médicales de qualité. Mais aussi, les journalistes qui peuvent communiquer avec les clients en face à face à l’aide de l’hologramme. Ce qui signifie qu’à travers cette réduction de la distance, la 5G aide à construire des systèmes fiables, sûrs, économiques, efficaces et des réseaux intelligents respectueux de l’environnement en mettant en œuvre une connectivité étendue à faible temps de latence et faible coût, ce qui permet à terme de réduire les émissions de carbone. Avec la 5G, la gestion intelligente devient aussi une réalité en agriculture.

La 5G améliore également notre environnement avec une meilleure qualité de l’eau et de l’air, favorisant ainsi le développement durable. Dans ce cadre, poursuivra Xu Ziyang, la Fondation numérique, qui joue un rôle important, doit être améliorée continuellement en termes d’élargissement de la « large bande omniprésente », de « l’informatique omniprésente » et de « multi- convergence dimensionnelle ». Partant, de nouveaux marchés seront élargis et la pérennité des affaires sera assurée. « Nous pensons que la capacité de réseau améliorée progresse dans trois aspects : la bande passante, l’agilité et la planification ».

En termes d’élargissement de la bande passante, il convient de mentionner la liaison montante 5G, ainsi que l’amélioration et l’accès optique gigabit pour le haut débit filaire. Quant à l’agilité du réseau, le SRv6 rend les réseaux IP plus flexibles et programmables. La capacité VPN basée sur FlexE et le découpage dur satisfont aux exigences de faible latence, de faible instabilité, ultra-fiabilité et isolation sécurisée.

S’agissant de la planification des ressources, elle peut être utilisée pour la séparation contrôle/transmission, l’automatisation de bout en bout. l’orchestration du découpage final, le provisionnement automatisé en quelques minutes et le découpage flexible opérations pour améliorer l’efficacité de l’exploitation. Les capacités de calcul centralisé n’excellent plus en termes de sécurité et efficacité. Au contraire, la synergie cloud-edge-terminal a été considérée comme la panacée pour ce mal de tête.

Avec la différence de capacité reconnue entre le cloud, Edge et terminal, et l’optimisation avancée sur les logiciels, le matériel et les chipsets, l’hyper-convergence sensible à la charge devient la clé de l’infrastructure qui garantit l’évolutivité, l’agilité et l’itération rapide. « Cela m’amène à devoir parler de : convergence cloud-réseau, logiciel- la convergence matérielle, la convergence de l’IA et aussi la sécurité intrinsèque », a-t-il notamment déclaré. Concernant le cloud, par exemple, le PDG de ZTE a noté « nous avons besoin de clouds à la demande et d’une synergie cloud-réseau pour s’adapter à la diversité.

La pratique que nous avons mise en place l’année dernière, c’est « Cloud et réseau précis Solution », a vraiment mis en valeur la puissance d’un bon exemple de service vertical entreprises et accélérer la transformation numérique ». Il a ensuite expliqué, qu’ « en parlant d’IA, il s’agit de tirer le meilleur parti de la valeur des données. Big data et modèle de formation- la convergence basée sur l’IA prend en charge la coordination interdomaine des systèmes et des nœuds, facilite l’orchestration du centre de données jusqu’à l’interface radio, et permet plus fonctionnement et entretien efficaces.

Dont un grand pas dans la sécurité

La dernière innovation abordée et non des moindres a porté sur la sécurité intrinsèque qui agit comme une auto-détection, auto-adaptative et auto- système immunitaire en évolution pour les réseaux. Construit lors de l’édification du réseau, il offre de multiples fonctions de sécurité, et peut évoluer automatiquement pendant le fonctionnement du réseau, garantissant ainsi en permanence la sécurité, les services et les données. Enfin, pour construire des réseaux verts à faible consommation d’énergie, le PDG de ZTE préconise de prendre des mesures tout au long du cycle de vie du réseau. Par exemple, une production et une fabrication plus efficaces et intelligentes peuvent être réalisées avec une consommation d’énergie réduite grâce à l’Internet industriel 5G, MEC et AI.