Les batteries lithium-ion ZTE SmartLi ont été déployées dans plus de 100 000 ensembles dans le monde. Utilisées dans plusieurs marchés mondiaux de télécommunications, elles ont prouvé leur efficacité à grande échelle.

Le stockage d’énergie est un élément indispensable du système d’alimentation électrique du réseau de communication. Les batteries au plomb traditionnelles présentent certains inconvénients tels qu’une durée de vie courte, un volume important, un poids élevé, une capacité de décharge de courte durée, en plus d’une gestion et une exploitation & maintenance étendues. Ces différents éléments ne peuvent pas répondre aux exigences de développement du réseau. Avec le développement rapide des véhicules électriques, les technologies des batteries au lithium sont matures et mises en exploitation commerciale à grande échelle.

De même pour la construction à grande échelle de réseaux de communication, car il devient une tendance inévitable de l’industrie à remplacer les batteries plomb-acide par des batteries lithium-ion. À l’heure actuelle, la plupart des fabricants de batteries au lithium de l’industrie des télécommunications fournissent des batteries ordinaires au lithium. Elles sont principalement composées d’un simple BMS (Battery Management System) et d’une encapsulation de cellules de batterie. En raison de leur intelligence limitée, elles ne peuvent pas répondre efficacement aux exigences des opérateurs de réseaux mobiles en matière de déploiement rapide du réseau, d’extension de capacité en douceur, ainsi que d’O&M (exploitation & maintenance) intelligent et de gestion rationalisée. ZTE a lancé la série de batteries lithium-ion SmartLi, en se basant sur une compréhension approfondie du réseau de télécommunications, de l’auto-développement et de la conception de technologies de base, y compris la conversion de puissance, le BMS, ainsi que la structure et la gestion du cloud.

De ce fait, ZTE s’est basé sur des fonctions intelligentes et innovantes, pour faire en sorte que les batteries puissent répondre aux exigences d’application de tous les scénarios de réseaux de communication, y compris les réseaux bons ou instables, les régions pauvres ou celles hors réseau. Utilisation mixte et intelligente. Les batteries SmartLi peuvent être utilisées directement en parallèle avec des batteries plomb-acide, des batteries anciennes et nouvelles et des batteries au lithium tierces. Ceci permet de maximiser la réutilisation des batteries existantes, protéger l’investissement des clients et s’adapter à l’investissement en évolution constante du réseau. La fonction d’utilisation mixte aide les clients à réutiliser les batteries au plomb existantes pour la sauvegarde lorsque le site s’agrandit.

Antivol intelligent

La batterie SmartLi peut détecter automatiquement l’état de la batterie au lithium. Lorsque la batterie est volée, elle se verrouille automatiquement, de sorte qu’elle ne puisse pas être utilisée. Un module GPS peut être configuré à l’intérieur de la batterie pour télécharger l’emplacement géographique en temps réel et afficher le mouvement de la batterie sur la carte électronique, aidant ainsi les clients à trouver rapidement la batterie au lithium volée. Une fois le SmartLi récupéré, la batterie au lithium peut être déverrouillée automatiquement après avoir été renvoyée sur le site pour la communication, ou être déverrouillée via un logiciel.

Fonctionnement parallèle intelligent

Dans le cas de combinaison entre plusieurs ensembles de batteries SmartLi, le système peut gérer la tension et le courant de chaque bloc de batteries, mettre en place un fonctionnement parallèle intelligent, sans déclassement de la puissance de sortie et sans pour autant réduire la capacité de configuration.

Augmentation de tension intelligente

Les batteries SmartLi fonctionnent avec le système d’alimentation ZTE pour obtenir une tension de sortie constante de 57 V. La tension de décharge ne baisse pas avec la diminution de la capacité, elle décharge à 100 % l’électricité. Dans les mêmes conditions, la distance d’alimentation de la batterie SmartLi est plus de deux fois supérieure à celle des batteries au plomb ou au lithium-ion ordinaires.

Gestion intelligente du cloud

La batterie SmartLi coopère avec le système de gestion du cloud énergétique de ZTE iEnergy, ce qui permet de maîtriser le fonctionnement de la batterie, l’état de panne en temps réel et réaliser la visualisation de l’ensemble de l’état de la batterie au lithium du réseau. Grâce aux mégadonnées, à l’analyse et à la prédiction de l’IA, la gestion précise, l’exploitation et la maintenance prospective de l’ensemble de la durée de vie de la batterie au lithium du réseau peuvent être obtenues. Ceci permet d’améliorer le temps de sauvegarde et la sécurité du site, de réduire les visites sur site, ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance. La batterie ZTE SmartLi a été déployée dans plus de 100 000 ensembles sur le marché mondial des télécommunications. Notamment dans les pays insulaires à forte humidité tels que l’Indonésie et les Philippines. Mais aussi dans des pays chauds et à faible consommation d’énergie tels que le Pakistan et la Libye et des pays qui ont construit des réseaux 5G à grande échelle, comme la Chine et le Japon. Le fonctionnement stable et les excellentes performances de ZTE SmartLi ont été testés par le marché mondiale et on prouvé leur efficacité.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO