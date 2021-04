ZTE, leader mondial des réseaux de transport

Alors que la Chine poursuit le déploiement de la 5G à toute vitesse et se positionne en tant que leader dans le domaine, ZTE Corporation confirme sa position de pionnier en multipliant les exploits et les progrès.

Aujourd’hui, ZTE fait partie des leaders technologiques innovants qui soutiennent le développement de la 5G en Chine, étant l’un des principaux détenteurs de brevets 5G au monde.

ZTE, leader mondial des télécommunications et des technologies de l’information est classé 3e sur le marché mondial des équipements de transport optique en 2020 sur la base des derniers rapports du groupe Dell’Oro. En effet, la solution OTN de ZTE a été déployée avec succès dans de nombreux projets à grande échelle et a éclairé les réseaux de nombreux opérateurs de télécommunications multinationaux mondiaux tels que Telenor, Ooredoo, VEON, MTN et Telefonica en Corée du Sud, en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, au Brésil et en Colombie, entre autres.

ZTE a également aidé China Mobile à construire le plus grand réseau commercial OTN 200G au monde, couvrant ainsi 19 provinces de Chine avec une longueur totale de liaison de plus de 50.000 km. Il a, en parallèle, aidé China Telecom à construire le plus grand réseau ROADM entièrement optique au monde. En outre, il a travaillé avec China Telecom pour déployer le premier système de cluster 400G OTN en mars 2020, prenant en charge une capacité maximale de 25,6T en fibre unique, 320% de celle d’un système 100G.

De même, ZTE a activement participé à la construction de l’économie numérique en Afrique. Il a construit des réseaux de transmission optique avancés en Égypte, au Maroc, en Libye, en Algérie, en Éthiopie, au Nigéria, en Zambie, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, pour ne citer que ceux-là.

Fournir des solutions réseau optimales

Au Maroc par exemple, ZTE jouit d’une expérience de livraison de réseau de transport de plus de 15 ans. Au cours de ces quinze années, l’entreprise a travaillé en étroite collaboration avec les principaux opérateurs et entreprises clients au Maroc. «Grâce à la riche expérience et aux services hautement efficaces de ZTE, les clients marocains introduisent désormais de manière proactive les produits et solutions 5G de ZTE pour améliorer la capacité de leur réseau de transport et lui donner la possibilité de se mettre à niveau en douceur pour embrasser l’ère 5G à venir», souligne l’entreprise. Zhang Zhenchao, directeur général du marketing international du réseau de transport de ZTE Corporation, déclare : «La technologie de réseau de transport de ZTE évolue dans les scénarios d’application de bout en bout, tels que la liaison 5G, l’OTN et le centre de données.» Il poursuit : «avec une riche expérience de construction de réseau ainsi que des technologies innovantes clés, ZTE peut fournir les solutions réseau optimales à nos clients. À ce jour, ZTE a réalisé plus de 50 réseaux de transport commerciaux 5G et des tests sur le terrain dans le monde entier».

Par ailleurs, faut-il le relever, ZTA a publié, en février dernier, un livre blanc en partenariat avec Global Data, société d’analyse de données et de conseil. Le livre blanc en question met en lumière les nouveaux changements de l’architecture de réseau 5G et les nouvelles exigences pour le réseau de transport. Il montre comment utiliser la solution innovante de réseau de transport 5G de précision pour relever les défis majeurs posés par les nouveaux services. En outre, il fournit un support technique complet et des recommandations pour des technologies clés spécifiques.

Construire un nouvel écosystème

En outre, concernant la solution de transport Flexhaul 5G, ZTE prend en charge la plus grande capacité de transport 5G. ZTE développe, entre autres, la solution innovante de découpage en dur basée sur FlexE pour fournir une bande passante ultra-large et extensible, permettre un transport de service à faible latence (moins de 1 µs) et à haute fiabilité (commutation de protection dans les 10 ms). Pour ce qui est de la 5G OTN, ZTE fournit à la plate-forme OTN la plus grande intégration 2T par emplacement et une capacité de commutation de 128T qui peut mettre en œuvre un transport efficace des services L0-L3. Il réduit le coût ainsi la consommation d’énergie en gigabits et les investissements dans la construction du réseau du client. À l’avenir, ZTE entend utiliser l’IA et l’analyse de données volumineuses pour déployer la simulation de réseau de mise en miroir afin d’optimiser le réseau, d’aider l’opérateur à améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance, etc.

Pour conclure, Zhang Zhenchao souligne : «ZTE se consacre à la construction d’un nouvel écosystème et à l’exploration de nouveaux modèles commerciaux. ZTE a activement mené un grand nombre de collaborations industrielles 5G avec nos partenaires. Nous pensons que nos technologies d’innovation apporteront une croissance exponentielle à la fois à ZTE et à nos clients. Ensemble, nous embrasserons le grand avenir radieux de l’évolution du réseau de transport.»

Mariama Ndoye – Les Inspirations ECO