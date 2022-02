Zone économique de Fnideq: les premiers commerçants accueillis !

Une visite de la nouvelle Zone d’activités économiques de Fnideq (ZAEF) a eu lieu, ce samedi, l’occasion d’accueillir les 53 premiers commerçants, attributaires des entrepôts, ayant été sélectionnés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en juin dernier.

Cette visite, qui a été présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, en présence du gouverneur de la province Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassin Jari, du président de la région, Omar Moro, du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, du DG de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy, du DG du Centre régional d’investissement (CRI) de la région, Jalal Benhayoun, et des autorités locales et provinciales, a été une occasion pour souligner l’importance de cette Zone dans la promotion de l’activité économique et touristique au niveau de la région.

Cette Zone, qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de plus de 200 millions de dirhams (MDH), s’inscrit dans le cadre du programme de développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Elle est le fruit du partenariat, signé en février 2020, entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des finances, le ministère de l’Industrie et du commerce, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, l’APDN, l’Agence spéciale Tanger Med, la préfecture de M’diq-Fnideq, l’Administration des douanes et impôts indirects et le Centre régional d’investissement (CRI) de la région.

Intervenant à cette occasion, M. Mrhardy a tenu à saluer la mobilisation active de toutes les parties prenantes pour faire de cette Zone une plateforme pionnière aux niveaux local et national, notant que l’Agence spéciale Tanger Med a déployé des ressources humaines qualifiées et dotées d’une grande expérience en matière de gestion des zones industrielles, et ce afin d’assurer la réussite de ce projet et de favoriser la création d’emplois et de richesses.

Ce projet d’envergure prévoit de créer plus de 1.000 emplois stables et directs et environ 2.000 emplois indirects, ce qui aura un impact positif sur les commerçants de la région, a-t-il fait savoir, notant que des sessions de formations seront organisées, à partir de la semaine prochaine, au profit des bénéficiaires.

Pour sa part, le directeur régional de l’ADII, Abdehakim Zehhaf, a indiqué que l’Administration des douanes a déployé des efforts considérables pour réussir ce projet pionnier, qui contribuera à la relance économique dans la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq, notant qu’une série de mesures incitatives ont été adoptées en faveur des commerçants de la région, en plus de la mise en place d’un guichet unique, en coordination avec les différents intervenants.

Le responsable a précisé que l’ADII a mobilisé les moyens humains nécessaires pour faciliter les procédures douanières au niveau de la ZAEF et mis en place une cellule de consultation et d’orientation, visant à accompagner les commerçants dans la réalisation des démarches requises, en plus des actions de formation et de sensibilisation.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. El Bouyoussfi a fait savoir que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan, qui a nécessité une enveloppe budgétaire d’environ 400 MDH, dont 200 MDH ont été alloués à la création de cette Zone, et qui va créer plus de 1.000 emplois directs et 2.000 emplois indirects dans la logistique, en plus des emplois créés dans les souks limitrophes de la zone, à savoir ceux de M’diq, Fnideq et de Tétouan.

La deuxième partie de ce programme d’envergure porte sur la création d’activités génératrices de revenus (AGR), et la promotion d’investissement et de l’emploi dans les zones industrielles de la région, a-t-il poursuivi, notant que le projet de la ZAEF vise à contribuer à améliorer les conditions économiques et sociales de la population locale.

Quant au président de la région, il a précisé qu’environ 76 commerçants bénéficient de la première tranche de ce projet, d’une superficie de 10 ha, notant que cette Zone permettra de créer une nouvelle dynamique socio-économique et une attractivité touristique, qui contribuera à générer environ 600 emplois stables et directs, ainsi que des emplois indirects.

Dans une déclaration à la MAP, M. Moro a souligné que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a investi 80 MDH dans la restructuration économique de la province et la création de nouvelles relations dans le cadre d’un système économique et social intégré, qui œuvrera à accélérer l’intégration du tissu économique local dans l’économie nationale, d’une part, et à permettre à la région de retrouver sa grandeur d’antan, d’autre part, formulant le souhait que cette expérience pilote et novatrice à l’échelle nationale soit couronnée de succès, à même de contribuer à la création de la richesse et d’emplois, en vue d’assurer une vie décente pour les citoyens.

De son côté, Gzenai Yassin, l’un des bénéficiaires de la Zone, a salué cette initiative qui contribuera, sans aucun doute, à insuffler une nouvelle dynamique économique dans la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq, et à renforcer l’attractivité touristique de la région et sa contribution à la croissance de l’économie nationale.

Située à une vingtaine de kilomètres du port Tanger Med, la ZAEF est dotée d’infrastructures et d’équipements répondant aux normes internationales.

La première tranche de ce projet, d’une superficie de 10 ha, est constituée de 76 entrepôts en plus de toutes les commodités et les installations communes nécessaires à son fonctionnement.