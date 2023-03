Yakeey réinvente la profession d’agent immobilier

Dans un marché où la profession d’agent immobilier n’est pas encore réglementée, créant confusion et méfiance, Yakeey est une marketplace transactionnelle qui s’est donné comme mission de simplifier, d’accélérer et de sécuriser radicalement les transactions immobilières.

Yakeey est le chemin le plus sûr, le plus rapide et le plus rentable pour connecter et accompagner les acheteurs et les vendeurs ainsi que les locataires et les bailleurs. Cela se fait sur deux niveaux, à savoir :

Digitale : la plateforme Yakeey est une solution unique et développée sur mesure pour l’ensemble des utilisateurs, particuliers (vendeurs, acheteurs, etc.) et professionnels (conseillers immobiliers, promoteurs, etc.) ;

Humaine : les conseillers Yakeey, des relais au quotidien, dédiés, sélectionnés et formés, afin d’accompagner leurs clients dans leurs projets, de bout en bout à chaque étape de la transaction immobilière.

Yakeey ambitionne d’apporter un changement total de dimension et une vision « institutionnelle » du métier d’agent immobilier au service des clients. Il est à noter que les conseillers Yakeey, membres de la communauté YakeeyPRO, bénéficient par ailleurs d’un support juridique (accompagnement dans la création de statut juridique, mise à disposition de documentation juridique, accès à un réseau d’experts etc.).