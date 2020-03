Xiaomi dévoile sa première boutique officielle au Maroc

La marque internationale Xiaomi a levé le voile ce vendredi 13 mars à Casablanca sur sa boutique officielle « Mi Home », la première en Afrique du Nord. Déjà connue à travers le monde pour ses smartphones à la pointe de la technologie, Xiaomi donne ici l’occasion au grand public de découvrir l’ensemble de son écosystème connecté, et bien plus encore.

Xiaomi, une marque internationale en pleine progression

Désormais sur le podium des meilleures ventes de smartphones au Maroc, Xiaomi est également fort de sa quatrième position mondiale et de sa présence dans plus de 80 pays et régions à travers le monde.

En dévoilant aujourd’hui son Mi Home aux consommateurs marocains, Xiaomi renforce ainsi sa présence dans le Royaume et concrétise sa position parmi les leaders du marché marocain (3ème).

De par la diversité des produits que le consommateur marocain pourra y trouver ainsi que les prix justes pratiqués par la marque, Mi Home concrétise ainsi la volonté initiale du fondateur de Xiaomi, Lei Jun : rendre l’innovation accessible à tous.

« Nous estimons que les produits de qualité conçus à l’aide d’une technologie de pointe doivent être accessibles à tous. Nous créons des matériels informatiques, logiciels et service Internet spectaculaires pour les fans de Mi, mais aussi grâce à eux, car nous intégrons chacun de leur commentaire à notre gamme de produits » déclare M. Abderrahmane Hakkou, Directeur Général de Sicotel.

Une large gamme de produits Mi, pour chaque usage du quotidien

La gamme de produits disponible englobe naturellement les smartphones, ainsi que la gamme Ecosystem de Mi, très diversifiée, qui comprend des produits domotiques, portables et autres accessoires.

Le grand public pourra désormais faire son choix parmi une large gamme de smartphones Mi et Redmi, tablettes, montres et autres accessoires connectées, mais également tous les appareils intelligents relatifs à la maison, tels que des caméras de surveillance, téléviseurs et projecteurs vidéo, lampes d’éclairage, haut-parleurs, purificateurs d’air, une gamme de bagagerie ainsi que des trottinettes électriques.

Il s’agit donc d’une véritable vitrine du savoir-faire de la marque internationale Xiaomi, qui continue à surprendre ses fans.