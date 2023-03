Women’s World : le nouveau Ford Ranger élu meilleur 4X4 et pick-up de l’année

Classés dans six catégories, les véhicules concurrents sont évalués en fonction de la sécurité, de la conduite, du confort, de la technologie, du design, de la performance, de l’impact sur l’environnement et du rapport qualité-prix. Les juges ont été impressionnés par l’étendue des capacités de la Ranger, déclarant : « c’est un pick-up fiable, élégant et charismatique. Il se déplace avec aisance sur n’importe quel terrain. Il est aussi puissant qu’un tout-terrain, mais plus pratique grâce à son coffre. »

Liz Pelling, responsable de la communication, Ford Pro, Europe, a déclaré : « le tout nouveau Ranger est notre véhicule le plus robuste et le plus intelligent à ce jour. Associant style et capacités de franchissement développées par nos équipes à travers le monde, et il est vendu dans plus de 180 pays. Nous remercions le jury du Women’s World Car of the Year pour ce prix, qui reconnaît l’attrait mondial du Ranger. »

La gamme Ranger va du très résistant XL au puissant Raptor, le pick-up le plus performant du marché européen. Les nouvelles caractéristiques et technologies, notamment un intérieur numérique de haute technologie, des dispositifs de retenue de charge coulissants, des supports de fixation et une règle intégrée qui transforme le hayon en banc de travail, sont les résultats de plus de 5.000 entretiens et de dizaines d’ateliers clients, garantissant que la nouvelle version du pick-up le plus vendu en Europe répond aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs.