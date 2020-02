«Win by inwi» lance la portabilité des numéros sur la téléphonie mobile

«Win by inwi», a lancé la portabilité dans un univers 100% digital. Ce service permet, à tous les Marocains, de rejoindre win, en quelques clics, tout en gardant leur numéro de téléphone, qu’ils aient un forfait ou qu’ils soient sur du prépayé et cela sans engagement.

Toujours dans une optique 100% digitale, les nouveaux clients win pourront demander leur portabilité de numéro, en ligne, sans avoir à se déplacer. Ils restent évidemment joignables pendant toute la durée de la démarche de changement d’opérateur.

Les clients pourront donc bénéficier de tout ce qu’offre l’univers win, notamment la générosité inédite, la possibilité de composer leur forfait, le modifier, le suspendre et le reprendre, le tout gratuitement, à tout moment et sans se déplacer via : le site win.ma ou l’application win by inwi.

Pour rappel, win est une nouvelle manière de faire les télécoms. Il s’agit pour la première fois en Afrique d’un univers télécom 100% digital, interactif et évolutif, où l’ensemble des parcours et des services, de la souscription à l’assistance client, sont dématérialisés.