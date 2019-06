Win by inwi, la nouvelle marque qui révolutionne les télécoms (VIDÉO)

Inwi révolutionne le secteur des télécoms en lançant “Win”, la première marque 100% digitale au Maroc.

«Ce n’est pas une nouvelle offre que inwi propose aux Marocains. C’est une nouvelle manière de faire les télécoms, sur laquelle nous travaillons depuis des années. C’est une expérience inédite qui nous permet de repenser totalement notre métier. Win est bien la traduction concrète et palpable du leadership de inwi en matière de transformation digitale et de son engagement à rester à l’avant-garde pour anticiper les besoins et envies de nos clients», explique Nadia Fassi-Fehri, Président Directeur Général de inwi.

Win est un univers interactif et évolutif où 100% des parcours et des services, de la souscription à l’assistance client, sont dématérialisés. Une marque qui offre une accessibilité et une générosité inédites et qui permet au client, pour la première fois au Maroc, de configurer, à tout moment et en toute liberté, son offre et l’ensemble des services souscrits.

Disponible sur application Android et iOS et également sur le web, win est une marque en phase avec son temps et avec les habitudes digitales des Marocains. Elle répond à leurs envies de liberté et d’immédiateté.

«Win est une nouvelle expérience, une nouvelle manière de faire. C’est l’illustration parfaite de la personnalisation et de la flexibilité permises par la transformation digitale opérée par inwi. Aujourd’hui, nous proposons à tous nos clients de devenir leur propre opérateur. Depuis l’application installée sur leurs téléphones ou depuis le site web win, nos clients interagissent directement avec nos systèmes d’information. Ils peuvent tout faire par eux-mêmes, sans aucun contact physique avec l’opérateur : composer leur offre, souscrire en ligne, recevoir leur carte SIM à l’adresse de leur choix livrée par Amana, dialoguer avec un chatbot 24/7, etc.», explique Safae Hamdani, Chief Digital Officer chez inwi.

À toutes les étapes de sa conception et de son développement, win a mis le client au centre de toutes les préoccupations. Sur le terrain, les équipes en charge du développement de ce nouvel univers ont recueilli les attentes des clients, leurs habitudes digitales ainsi que leurs aspirations et leurs envies en matière de communication. Objectif: offrir à tous une expérience unique, intuitive et simple à travers une application et un site web aux standards les plus avancés.

Du fait de cette dématérialisation des processus (digital only), win by inwi offre à ses abonnés une générosité inédite et une flexibilité totale pour configurer leur offre voix et data. Une première ! De très nombreuses combinaisons sont possibles pour des offres personnalisées à souhait. En plus, les clients win by inwi profitent de l’excellence du réseau inwi, classé meilleur réseau en 2017 et en 2018 au Maroc par la plateforme indépendante nPerf.

Win by inwi est également l’histoire d’un challenge technologique hors normes. C’est la preuve de l’avant-garde et de la réussite de «inwi» en matière de transformation digitale. Pour donner naissance à win by inwi, l’opérateur global a en effet mis en place une nouvelle génération d’outils technologiques pour permettre ces nouveaux usages.

Pour cela, l’opérateur s’est allié à des leaders mondiaux de la transition numérique, notamment en matière de gestion de la relation client et de développement comme Salesforce, Vlocity et et Mirum (groupe WPP).

«Win by inwi est un univers digital natif qui s’appuie sur les systèmes Salesforce et Vlocity. C’est à ce titre une première mondiale dans le secteur des télécommunications», explique Matthieu Dumont, Senior Regional Vice President de Salesforce.

Avec la naissance de win, inwi est déjà l’opérateur télécoms de demain. Un opérateur prêt à accompagner les évolutions d’usage et les habitudes de consommation des Marocains.

«Avec win by inwi, nous mettons en place un socle de base, une offre simple avec un parcours entièrement dématérialisé. L’univers win by inwi a vocation à s’enrichir continuellement en fonction des comportements des clients, de leurs usages et de leurs retours d’expérience. Ce n’est que le début d’une grande aventure», conclut Safae Hamdani.