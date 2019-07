WhatsApp: il va y avoir du changement dans les prochains mois

BEST OF – L’application de messagerie WhatsApp, utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes au monde, va connaître d’importants changements dans les prochains mois.

Voici les principales modifications attendues :

Face ID / Touch ID

WhatsApp va offrir à ses fans une nouvelle fonction de sécurité qui permet de verrouiller l’accès à l’application en utilisation Touch ID ou face ID.

Transfert limité des messages

Les restrictions dans le partage des messages seront renforcées. Les messages ne peuvent désormais plus être partagés à plus de cinq destinataires différents. Objectif: lutter contre la propagation de fausses informations. Jusque-là, un message pouvait être transféré jusqu’à 20 fois…

Dark Mode

Le «Dark Mode» permet de remplacer le fond banc de l’application par du noir afin de ne pas trop s’abîmer les yeux. Le thème sombre permet également d’économiser la batterie des appareils. Un fond noir consommera en effet moins d’énergie qu’un fond blanc.

Contrôle d’ajout

L’application de messagerie va mettre en place un outil permettant aux utilisateurs de contrôler leur ajout dans un groupe de conversation. Au lieu de bloquer les administrateurs des groupes, l’utilisateur pourra choisir qui peut le rajouter.

La publicité va débarquer

A l’instar des autres applications, WhatsApp affichera bientôt des annonces publicitaires par le biais de la fonctionnalité «Statuts». Ces publicités, qui auront la même forme qu’un message de l’un des contacts, vont contenir un lien de redirection vers le site web du marchand.

Le picture-in-picture vidéo

Cette nouvelle fonctionnalité permet de regarder une vidéo dans une fenêtre à taille réduite tout en utilisant d’autres applications sur le smartphone.

S.L.