WhatsApp cessera de fonctionner sur ces téléphones en 2020

Il va y avoir du changement sur WhatsApp à partir de février 2020. En effet, l’application mobile ne fonctionnera plus sur certains smartphones. Il s’agit d’appareils qui fonctionnent avec les systèmes d’exploitation Windows Phone, Android 2.3.7 et iOS8. L’application sera fonctionnelle sur ces smartphones jusqu’au 1er février 2020 et il ne sera plus possible de lancer un nouveau compte ou d’actualiser son compte.

WhatsApp est une application très accessible. Même les téléphones basiques prennent en charge l’application. Mais de temps en temps, WhatsApp publie une liste d’anciens téléphones pour lesquels la prise en charge est interrompue.

L’application de messagerie met ainsi fin à ses services sur d’anciens systèmes d’exploitation, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront créer de nouveaux comptes ou revérifier des comptes existants sur certains anciens téléphones. Dans un post, WhatsApp explique que les utilisateurs de téléphones portables fonctionnant sous Android version 2.3.7 et iOS8, ne seront plus pris en charge après le 1er février 2020. Les systèmes d’exploitation Windows Phone ne seront plus opérationnel l’année prochaine.

Ces décisions s’expliquent par le fait que WhatsApp ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités dont certaines nécessitent des téléphones puissants et de nouvelles versions d’Android et d’iOS pour fonctionner correctement. Des fonctions telles que la vidéo incrustée dans les discussions, l’authentification avec empreintes digitales demandent des ressources et nécessitent des téléphones puissants dotés de suffisamment de RAM et d’un système d’exploitation plus récent. WhatsApp a annoncé que certains téléphones ne pourront supporter les fonctionnalités ajoutées dans le futur et c’est pour cela que leur prise en charge est arrêtée.

“Nous ne développerons plus activement pour ces systèmes d’exploitation; certaines fonctionnalités pourraient ne plus fonctionner à tout moment. Si vous utilisez actuellement un système d’exploitation des plus anciens, nous vous recommandons de passer à une version plus récente …”, a indiqué WhatsApp.