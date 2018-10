What else ?

Grande première sur les écrans du monde entier aujourd’hui: George Clooney revient dans un tout nouvel épisode et incarne son rôle d’ambassadeur de la marque Nespresso comme il ne l’a jamais fait auparavant.

“The Quest” présente George Clooney sous les traits d’un chevalier en armure qui sauve majestueusement un royaume médiéval avant de sillonner les rues de New York pour trouver le café le plus exceptionnel du royaume, son souhait le plus cher. Il est accompagné dans cette aventure épique par l’une des reines les plus célèbres du grand écran, Natalie Dormer. Lancée simultanément dans plus de 30 pays, il s’agit à ce jour de la plus grande campagne globale de Nespresso.

La récompense d’un chevalier

« The Quest » s’inspire de la quête d’excellence que Nespresso mène sans relâche pour proposer des expériences café exceptionnelles. Ce spot TV de 60 secondes, rythmé par la chanson Solsbury Hill de Peter Gabriel, se déroule dans un château du Moyen Âge, où George joue le rôle d’un honorable chevalier au service d’une redoutable reine. Après avoir tué un dragon pour sauver le royaume de sa reine, George reçoit une récompense : partir à la quête de ce qui le rendra vraiment heureux. Son périple l’entraîne d’une cour médiévale à un cinéma ou encore dans un autobus double étage, la preuve que rien ne l’empêchera de trouver son Nespresso bien-aimé.

« Je travaille avec Nespresso depuis de longues années et je suis tout excité de revenir pour ce nouveau tournage. Je vais jouer cette fois-ci avec la très talentueuse Natalie Dormer et laisserai parler mon imagination pour incarner le rôle d’un chevalier médiéval », explique George Clooney.

La dignité d’une reine

Cette année, Nathalie Dormer est aussi la vedette de la campagne et joue un personnage qui lui sied à merveille au regard de ses précédents rôles dans la peau d’une reine. Comme il fallait s’y attendre, Natalie incarne à la perfection l’image d’une reine exigeante et d’une amatrice auto-proclamée de Nespresso. C’était celle qu’il fallait aux côtés de George.

« Je suis une grande fan de Nespresso et ma famille pense que cette publicité est faite pour moi. Et travailler avec George Clooney… c’est un rêve qui devient réalité ! Il est tellement gai et amusant. J’adore ce qu’il fait depuis des années et c’est tout simplement génial d’avoir fini par le rencontrer et de travailler avec lui», souligne Natalie Dormer à propos de « The Quest ».

Un partenariat basé sur la durabilité

George Clooney, qui est ambassadeur Nespresso depuis 2006, est maintenant synonyme de la marque, et sa passion pour la durabilité en fait un véritable partenaire. Son soutien permanent met en relief l’attachement de Nespresso à la durabilité, au recyclage et à l’engagement pour du café de haute qualité. George montre par l’exemple ce que cela signifie de s’opposer aux normes établies en défendant les enjeux globaux et en soutenant la durabilité, une mission identique à celle de Nespresso. L’entreprise cherche en permanence à rendre le recyclage accessible et à encourager la participation à son programme de recyclage, largement soutenu par George Clooney. Selon ses mots, « les jeunes générations se sont entièrement investies dans le recyclage et nous sommes, dans notre ensemble, plus conscients de notre consommation. Il est important que les entreprises soient innovantes pour protéger l’avenir de la planète. Nespresso a tout fait pour rendre le recyclage aussi facile que possible et, pour cette raison, je suis très heureux et très fier de travailler pour cette entreprise. »

Quête de l’excellence

Le désir d’excellence, c’est ce qui unit tous les acteurs Nespresso, des personnages majeurs de la chaîne de valeur du café à George Clooney en passant par les amateurs de Nespresso. Et c’est cet engagement qui a servi de source d’inspiration à la campagne. Cette dernière repose sur différents points forts, y compris un film de 30 secondes, intitulé « Vraiment, George ? » où apparaissent plusieurs personnes en charge des tâches essentielles liées à chaque étape de la culture du café. On peut y voir un agronome, un caféiculteur, une Directrice de TechnoServe et des experts café Nespresso. Pour citer George Clooney : « Mon travail avec Nespresso va au-delà de la nouvelle campagne. Nous partageons un engagement en termes de durabilité et cherchons à améliorer les conditions de vie des producteurs et de leurs familles. Sans eux, nous n’aurions pas cet extraordinaire café. Jouer à leurs côtés dans cette campagne est un véritable honneur pour moi. »

Il est possible de découvrir chaque histoire individuelle et chaque quête personnelle via tout un éventail d’interviews fascinantes, disponibles sur le site Internet de Nespresso et sur les réseaux sociaux.

« The Quest » va bien au-delà de la plus exceptionnelle des expériences café. Le film puise sa source dans le travail réalisé par Nespresso pour garantir un café durable de haute qualité », souligne Alfonso Gonzalez, Global Chief Marketing Officer chez Nespresso. « S’appuyant sur un contenu élargi, cette campagne fait interagir pour la première fois George et certains des personnages clés à qui l’on doit l’extraordinaire café Nespresso, et ce, à toutes les étapes du processus. Elle met aussi bien en scène des caféiculteurs, des testeurs qualité que des collaborateurs partageant leur expertise dans nos boutiques. Nous aspirons à toujours offrir le meilleur, et ce sont ces personnes-là qui rendent cela possible. »

Cette toute nouvelle campagne Nespresso sera lancée le 17 octobre 2018 à l’échelle mondiale, aussi bien à la télévision que sous forme de publicité numérique, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux, dans les Boutiques Nespresso, sur des panneaux d’affichage et sur le site internet existant.