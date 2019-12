Western Union élargit son réseau au Maroc

CASABLANCA, LE 12 DECEMBRE, 2019—Western Union, leader du transfert d’argent et des paiements internationaux et inter-devises, a aujourd’hui étendu la disponibilité de ses services de transfert d’argent international depuis le Maroc vers plus de 200 pays et territoires.

Les clients au Maroc peuvent désormais se rendre dans n’importe quelle agence participante des agents partenaires de Western Union – Al Barid Bank, Banque Populaire, Chaabi Cash, Barid Cash, Cash Plus, Canal M et Damane Cash – et envoyer de l’argent pour soutenir leurs proches à l’étranger. Ils peuvent envoyer jusqu’à 10 000 dirhams par an pour un retrait en agence en quelques minutes1 dans 200 pays et territoires, ou vers des milliards de comptes bancaires dans plus de 100 pays et territoires.

« Nous sommes très heureux d’étendre notre réseau d’agents offrant des transferts internationaux sortants du Maroc vers le monde entier. Chez Western Union, nous sommes passionnés par le rôle que nous jouons dans la vie de nos clients et nous nous concentrons sans relâche sur leurs besoins en constante évolution. Nous sommes enthousiastes à l’idée de faciliter le transfert international d’argent grâce à un accès pratique et réglementé. Nous mettons à disposition de nos clients un vaste réseau d’agents. Cela permet à leurs proches dans le monde entier de recevoir de l’argent en espèces ou sur leur compte bancaire, rapidement et de manière fiable », Mohamed Touhami El Ouazzani, vice-président régional, Afrique, Western Union.

Les transferts d’argent sortants de Western Union sont disponibles à la fois aux citoyens et aux résidents au Maroc, qui peuvent désormais soutenir leur famille pour un secours familial. Il suffit de présenter une carte d’identité ou un permis de séjour en cours de validité dans n’importe quelle agence partenaire participante de Western Union.

« Nos clients ont besoin de transférer de l’argent d’un pays à l’autre, chez Western Union nous veillons à ce qu’ils soient en mesure de le faire de la manière la plus commode et la plus facile possible », a ajouté Ouazzani.