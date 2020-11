Webhelp, un business model bâti sur la confiance

Webhelp a su démontrer, en cette période de crise due à la pandémie, que son credo « Think Human » et ses valeurs, n’étaient pas des mots vides de sens écrits dans des temps meilleurs. Ils sont bel et bien la clé de voûte de sa résilience. 94% des collaborateurs de Webhelp se sont sentis soutenus par l’entreprise pendant cette phase complexe et 98% la recommandent en tant qu’employeur. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête « Covid 19 – Votre feedback compte* » à laquelle ont participé 90% des employés de Webhelp Maroc, soit près de 9 000 personnes. Un plébiscite qui vient récompenser une culture d’entreprise forte, dont les éléments fondamentaux sont l’humain et la confiance.

« La confiance est une course qui n’a pas de ligne d’arrivée. Elle ne se donne pas, elle se mérite. C’est pourquoi, il est vital que le lien salarié/employeur se renforce autour de sujets de fond. Aussi, nous restons fidèles à notre esprit de « game changers » et gardons l’esprit ouvert pour trouver de nouvelles façons de travailler qui brisent les codes, respectent les individus, et nous aident à réussir. Une posture qui nous oblige à travailler dans l’intelligence collective et la confiance. Une posture qui génère, pour nos partie-prenantes, de la fierté pour le rôle essentiel qu’elles jouent au sein du Groupe Webhelp et l’impact positif que ce dernier à sur son environnement aujourd’hui, et au-delà de la crise » déclare Redouane Mabchour, Directeur Général de Webhelp Maroc.

La santé et la sécurité des collaborateurs et des partenaires de Webhelp reste sa priorité absolue. Tous ses sites respectent les mesures érigées par les autorités sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid 19. Webhelp Maroc a obtenu au mois d’avril le certificat de conformité sanitaire délivré par AFNOR. Le maintien du télétravail permet de fortement diminuer les interactions, de préserver les populations vulnérables et de garantir une distanciation physique entre les postes de travail sur site. Aujourd’hui, 60% des collaborateurs de Webhelp travaillent à distance, soit plus de 6000 personnes. Une cellule « RH à l’écoute », ainsi qu’un dispositif d’accompagnement psychologique, sont disponibles en permanence pour tous les employés qui en ressentent le besoin.

Même à distance, Webhelp maintient un lien fort avec ses clients partenaires à travers la mise en place de processus digitaux qui permettent une communication fluide avec chacun d’entre eux, un suivi quotidien de leurs besoins et une mise en œuvre efficace des solutions.

Webhelp, Groupe citoyen, a su sécuriser la rémunération et les emplois à travers des mesures sociales fortes et engageantes afin de soutenir chacun durant cette période difficile et d’en atténuer les effets négatifs. Webhelp poursuit sa politique d’anticipation, de formation et de recrutement afin de pallier la décroissance enregistrée par ses partenaires impactés par la crise et ainsi préserver les emplois de tous ses collaborateurs.

En 2020, Webhelp a procédé, depuis le début de l’année, à près de 2 000 recrutements, répartis sur tous ses bassins d’emploi, de Fès à Agadir. S’inscrivant dans la stratégie de régionalisation avancée, l’entreprise a ouvert un nouveau site à Marrakech qui contribue concrètement à la compétitivité économique de la région et à la création d’emplois directs et indirects.

Préserver le bien-être et faire vivre « l’esprit » Webhelp à travers la mise en place d’actions pour garantir le lien social, que ce soit à distance ou sur site, est aussi un axe de sa stratégie de cohésion. C’est ainsi que Webhelp a maintenu sa traditionnelle Journée du Conseiller Client : tous les ans, au mois d’Octobre, le Groupe célèbre ses conseillers clients. C’est pour Webhelp un évènement à la fois festif et de reconnaissance. Cette édition a, bien sûr, dû être adaptée en s’appuyant fortement sur le digital, mais l’esprit de partage, de convivialité et de valorisation de ses collaborateurs a été de tous les instants !

Laura Dumoulin Minguet, Directrice des Ressources Humaines de Webhelp Maroc, confirme que « Webhelp continuera de placer les liens humains et leurs interactions au cœur de sa stratégie. Un engagement qui se traduit notamment par une culture d’entreprise basée sur le collaboratif et la confiance où chaque collaborateur trouve un sens à son chemin de carrière et une voie vers son développement. De l’individu au collectif, le plan de formation a été repensé pour répondre aux enjeux d’une « scène » nouvelle pour nos talents, face aux nouveaux modes d’interaction plus distanciés, de travail plus hybride et de projets plus innovants. De la même manière, recruter et intégrer les nouveaux talents prend une nouvelle tournure, plus agile, plus authentique, plus « Think Human » en donnant une place essentielle à l’expérientiel, au feed-back et aux ressentis des futurs, nouveaux et anciens collaborateurs ».